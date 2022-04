"Nie ma zgody na obojętność". Gdynia zrywa współpracę z Leroy Merlin

"Nie zgadzam się na jakąkolwiek obojętność wobec bestialstwa Rosjan w wojnie z Ukrainą. Nie widzę zatem możliwości utrzymywania współpracy z tymi, którzy tę obojętność okazują" – napisał Wojciech Szczurek.

Sprzeciw wobec wojny

"Od listopada ubiegłego roku market budowlany był zaangażowany w promocję miejskich dotacji na gospodarowanie wodami opadowymi. Decyzję o zakończeniu współpracy podjął prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek. To reakcja na politykę francuskiej firmy, która wciąż prowadzi działalność biznesową na terenie Rosji. W związku z agresją na Ukrainę przywódcy krajów w Europie i na całym świecie nakładają na Rosję sankcje polityczne i gospodarcze. Włączyły się w to również przedsiębiorstwa, w tym duże korporacje. Wszystko po to, by nie wspierać rosyjskiej gospodarki i wyrazić jasny sprzeciw wobec wojny. Zachodnich firm, które nie zawiesiły ani nie ograniczyły działań na rosyjskim rynku, pozostało niewiele. Jedną z nich jest sieć marketów budowlanych Leroy Merlin" – czytamy w komunikacie na stronie urzędu miejskiego.

"Jeden ze sklepów tej francuskiej sieci znajduje się również w Gdyni. W listopadzie ubiegłego roku informowaliśmy o podjęciu współpracy pomiędzy Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdyni a marketem. Dotyczyła ona promocji miejskich dotacji na gospodarowanie wodami opadowymi. W sklepie były dystrybuowane ulotki informacyjne na temat małej retencji oraz wspomnianego dofinansowania. Można było także skorzystać z porad personelu w tej sprawie. Jednak w związku z brakiem wyraźnych działań Leroy Merlin wobec agresji Rosji na niepodległą Ukrainę, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek postanowił rozwiązać współpracę z gdyńskim oddziałem tego sklepu. W tej sprawie wystosował list do zarządu spółki Leroy Merlin Polska" – wskazano.

"Na bestialstwo Rosjan w Ukrainie nikt nie może pozostać obojętnym. Na wszelkie sposoby musimy okazywać solidarność z narodem ukraińskim. Jakakolwiek działalność biznesowa prowadzona dzisiaj z Rosją jest formą legitymizacji i akceptacji jej zbrodniczej polityki oraz wsparciem finansowym tych działań. Dlatego głęboko potępiam decyzję kierownictwa firmy Leroy Merlin oraz pozostałych spółek Groupe Adeo o pozostaniu na rynku rosyjskim i nie widzę możliwości kontynuacji naszej współpracy" – napisał Wojciech Szczurek we wspomnianym liście.

