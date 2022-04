Aktywiści odpowiadają Straży Granicznej. Niepojące doniesienia o chorym 16-latku

We wtorek w mediach społecznościowych pojawił się kolejne doniesienia, które pokazują brak współpracy aktywistów ze służbami pracującymi na granicy. Grupa Granica oraz Fundacja Ocalenie opublikowały na Facebooku posty w których opisały sytuację 16-latka z Jemenu, który ma rzekomo od dwóch dni leżeć nieprzytomny po białoruskiej stronie granicy.

"Został pobity przez służby białoruskie, jego stan jest coraz gorszy. Lekarze, którym udało się połączyć na video z grupą, która jest przy chłopcu, ocenili, że chłopak musi natychmiast trafić do szpitala, bo inaczej może umrzeć. W grupie jest 4 dorosłych i 4 nieletnich (obywatele Jemenu). Widzą polskich żołnierzy, jest to najbliżej placówek SG Kuźnica i Szudziałowo. Podobno prosili polskich żołnierzy o wodę, ale ci odmówili" – podano we wpisie, w którym opublikowano nagranie na którym widać młodego mężczyznę.

Sprzeczne doniesienia Straży Granicznej i aktywistów

W środę rano Straż Graniczna odpowiedziała na Twitterze na te zarzuty, krytykując aktywistów za publikowanie niesprawdzonych informacji.

Jak podają funkcjonariusze SG, z ich informacji nie wynika, aby 16-letni Jemeńczyk potrzebował natychmiastowej interwencji medycznej. Po przybyciu na miejsce białoruskich służb, samodzielnie wstał i wraz z grupą i funkcjonariuszami białoruskimi, o własnych siłach, oddalił się – informuje SG.

W ciągu godziny aktywiście Grupy Granica odpowiedzieli na wpisy Straż Granicznej, podając: "Z naszych informacji wynika, że nieprzytomny 16-latek znajduje się wciąż w tym samym miejscu. Nie otrzymał pomocy medycznej".

"Nasza możliwość weryfikacji informacji jest ograniczona brakiem dostępu do strefy, ale pozostajemy w kontakcie z rodziną chłopaka, która wciąż prosi o pomoc" – czytamy we wpisie.

