Morawiecki leci do Berlina na spotkanie z Scholzem

Będzie to spotkanie robocze. Premierzy omówią kwestie związane z rosyjską agresją skierowaną w Ukrainę, w tym odpowiedź państw europejskich. W agendzie rozmów znajdą się także kwestie z zakresu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście dynamicznego wzrostu cen energii w Unii Europejskiej – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

"Po to jadę do Berlina"

– Dziś przede wszystkim koncentrujemy się na tym, w jaki sposób możemy pomóc walczącej Ukrainie w utrzymaniu jej suwerenności, bo pamiętajmy, że oni tam na swoich szańcach, na swoich barykadach, na swoich fortyfikacjach, a widziałem takie w Kijowie, walczą także o naszą wolność, o nasze bezpieczeństwo i walczą o pokój w Europie. To dlatego także jutro udaję się na wizytę do Niemiec i tam będę również rozmawiał o zredefiniowaniu wielu polityk po to, abyśmy wspólnie, razem mogli szybko odbudować Ukrainę – powiedział premier Morawiecki podczas konferencji "Śląski Ład dla Ukrainy", która odbyła się w poniedziałek w Katowicach.

Polska solidnym partnerem Ukrainy

Od początku trwania wojny na terenie Ukrainy Polska konsekwentnie walczy o twarde sankcje. Opowiadamy się za daleko idącymi ograniczeniami, w tym za rezygnacją przez Unię Europejską z importu rosyjskich surowców. Szef polskiego rządu regularnie spotyka się z politykami z całego świata, aby przedstawić kluczowe zagadnienia związane z atakiem Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy – podaje CIR.

Wojna u naszego wschodniego sąsiada zmienia sytuację geopolityczną w Europie oraz nasze bezpieczeństwo. Przed takim scenariuszem Polska ostrzegała od wielu miesięcy. Prezydent Władimir Putin chce odbudować Imperium Rosyjskie. To powinno być powodem do niepokoju dla naszego regionu – wskazuje rząd w komunikacie.

