Sejm zdecydował. Nitras i Scheuring-Wielgus bez immunitetów poselskich

Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu odbyło się głosowanie w sprawie uchylenia immunitetów poselskich dwóm politykom opozycji: Joannie Scheuring-Wielgus i Sławomirowi Nitrasowi. W przypadku posłanki Lewicy za uchyleniem immunitetu głosowało 232 posłów, 214 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Scheuring-Wielgus zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej?

W 2018 roku Joanna Scheuring-Wielgus wywiesiła na bramie wejściowej do bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela w Toruniu dziecięce buciki i plakaty z hasłem „Baby Shoes Remember. Stop pedofilii”.

Komendant Główny Policji skierował w grudniu 2018 roku wniosek do Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posłanki do odpowiedzialności karnej. Jego zdaniem polityk naruszyła art. 63 kodeksu wykroczeń. Przepis ten zakazuje wieszania w miejscach publicznych ogłoszeń i plakatów bez zgody osób, które zarządzają wskazanymi obiektami. Po uchyleniu immunitetu posłanka będzie mogła odpowiedzieć przed sądem. Scheuring-Wielgus grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

W środę posłanka Lewicy zwracała uwagę, że nie boi się sądu i jeśli będzie taka potrzeba, to pójdzie tam w charakterze oskarżonej. – Pójdę do sądu, jeśli będzie trzeba, i ze szczegółami będę opowiadała dlaczego stałam, stoję i będę stała zawsze po stronie pokrzywdzonych. Pójdę do sądu, bo nie zrobiłam nic złego i w ogóle nie czuję się winna – wskazywała w Sejmie.

"W najbliższej przyszłości, jako oskarżona, stanę przed sądem za zawieszenie dziecięcych bucików na bramie jednego z toruńskich kościołów. Dziecięcych bucików, które były i są wołaniem o sprawiedliwość dla ofiar kościelnej pedofilii" – czytamy w komunikacie Scheuring-Wielgus na oficjalnej stronie Lewicy.

Sławomir Nitras stracił immunitet

Za uchyleniem immunitetu Sławomirowi Nitrasowi opowiedziało się 231 posłów, 217 było przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Były działacz Kukiz'15 Marek Palarczyk domagał się pociągnięcia polityka do odpowiedzialności karnej. W 2017 roku Nitras oskarżył Palarczyka o chodzenie w Sejmie w koszulce z rasistowskimi napisami: "rasista", "ksenofob" oraz "Polska bez islamu".

"W Sejmie swobodnie po głównym holu paraduje człowiek w T-shircie »Jestem patriotą, jestem rasistą. Precz z islamem«. Co się dzieje? Gdzie Straż Marszałkowska? Wczoraj na ulicach, dzisiaj w Sejmie, za chwilę będą u władzy. Czy to nie narusza powagi Sejmu?" – pisał wtedy Sławomir Nitras na Twitterze. W wyniku tej sytuacji Palarczyk został usunięty z Kukiz'15.

