Tadeusz Gołębiewski nie żyje. Był założycielem znanej sieci hoteli

Polski biznesmen zmarł w ostatni wtorek. W środę o tym fakcie poinformowali media jego współpracownicy.

– Tak, potwierdzam tę informację. Dziś ukaże się informacja na stronach internetowych hoteli i przedsiębiorstwa TAGO. Upoważniona jestem tylko do przekazania informacji, że Tadeusz Gołębiewski zmarł w dniu wczorajszym – oznajmiła Agnieszka Gawińska, osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami w firmie TAGO, w rozmowie z PAP, cytowanej przez portal ekonomiczny Money.pl.

Nie żyje Tadeusz Gołębiewski. Kim był?

Tadeusz Gołębiewski urodził się 1 stycznia 1943 roku. To polski przedsiębiorca, założyciel fabryki cukierniczej i sieci hoteli Gołębiewski. Ukończył technikum cukiernicze, a następnie Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Wyroby cukiernicze rozpoczął produkować w 1966 roku. W roku 1972 założył Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego TAGO pod Radzyminem. W 1989 roku wybudował swój pierwszy hotel – w Mikołajkach. Hotel oddano do użytku w 1991 roku. Jak informował w mediach jego założyciel, inwestycja zwróciła się po 26 latach. W 1999 roku nastąpiło otwarcie drugiego hotelu – w centrum Białegostoku. Kolejne obiekty powstały w Wiśle i Karpaczu. Koszt budowy tego ostatniego miał wynieść 350 mln złotych. Obecnie na trzydziestohektarowej działce buduje się hotel w Pobierowie, który ma być największym z dotychczasowych, a także jednym z największych tego typu obiektów w Europie. Zdaniem Gołębiewskiego, inwestycja to "spełnienie potrzeb klientów, czyli kalkulacja biznesowa". Jeszcze niedawno przedsiębiorca zapewniał w rozmowie z portalem Money.pl, iż część budowy jest na ukończeniu.

Tadeusz Gołębiewski był członkiem Polskiego Klubu Biznesu. Zostawił żonę i trójkę dzieci.