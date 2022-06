Agencja Wywiadu przechwyciła rozmowy rosyjskich żołnierzy

Środa to 126. dzień inwazji militarnej Federacji Rosyjskiej na terytorium ukraińskie.

Wywołując atak zbrojny, prezydent Rosi Władimir Putin doprowadził do największego konfliktu na terenie Europy od momentu zakończenia II wojny światowej, a także do ogromnego kryzysu humanitarnego i uchodźczego.

Przechwycone rozmowy

O przechwyconych przez polski Wywiad rozmowach poinformował w środę rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak przekazano za pośrednictwem rządowej strony gov.pl, na jednym z zarejestrowanych nagrań rosyjska urzędniczka usiłuje dowiedzieć się w organach porządkowych, jakie procedury obowiązują żołnierzy, którzy chcą uniknąć dalszych walk na froncie ukraińskim. Z dialogów wynika, iż kobieta działa w imieniu osób, które nie wiedzą, jakich formalności powinni dopełnić i do kogo się zgłosić, by już nie wracać do swoich oddziałów. Żołnierze coraz częściej mają wykorzystywać urlop lub leczenie jako pretekst do wyjazdu do Rosji, gdzie szukają możliwości uniknięcia powrotu na front. Według Agencji Wywiadu, nagrania obrazują chaos i poszukiwanie możliwości obejścia decyzji o konieczności powrotu na wojnę.

Na innym z nagrań wojskowi armii Federacji Rosyjskiej analizują faktyczne przyczyny decyzji o ataku na Ukrainę. W rozmowie poddawana jest w wątpliwość skuteczność działań rosyjskiego wywiadu, który mógł "fałszować rzeczywistość". W ocenie żołnierzy decyzja o ataku na Ukrainę mogła być podjęta na podstawie nieprawdziwych informacji i błędnych ocen. Rosjanie użyli nawet sformułowania, iż ich wywiad "był na urlopie".

"Kiepskie nastroje wojskowych świadczą o narastających problemach w rosyjskiej armii. Pomimo tego, Putin kontynuuje zbrodniczą wojnę na Ukrainie, za wszelką cenę próbując podtrzymać mit niezwyciężonej, drugiej armii świata" – skomentował doniesienia Stanisław Żaryn.

