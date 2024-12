CBA do likwidacji, ale zakupy trwają. Wielomilionowa kwota

Z dokumentów przetargowych, do których dotarło radio RMF FM, wynika, że kierownictwo Biura chce wydać na smartfony ponad 11,5 miliona złotych.

Smartfony dla CBA. Sprecyzowane oczekiwania

Chodzi o tysiąc tego typu urządzeń z systemem operacyjnym Android. Smartfony mają mieć 6,5 cala przekątnej ekranu i 128 GB pamięci. Przetarg dotyczy również dwóch tysięcy telefonów z systemem operacyjnym iOS. W tym przypadku przekątna ekranu ma wynieść 6,1 cala, natomiast pamięć również będzie miała 128 GB.

Na tym nie koniec. CBA zamówiło również 50 routerów 5G i 60 tabletów.

Zakupy mogą budzić zdziwienie w obliczu zapewnień rządu o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zgodnie z deklaracjami polityków sejmowej większości, służba ma przestać istnieć już 1 lipca.

Nie tylko zakupy, ale również przyjmowanie kolejnych osób

Od początku roku zatrudnienie w CBA znalazły 84 nowe osoby. W skład tej grupy wchodzi 69 funkcjonariuszy i 15 pracowników, wykonujących inne zadania.

Co ciekawe, największa grupa agentów została przyjęta do CBA w lipcu. 15 osób złożyło wnioski o przyjęcie do służby tuż po ogłoszeniu projektu ustawy likwidującej Biuro. Według propozycji rządzących, kompetencje CBA zostało rozdzielone między Centralne Biuro Zwalczania Korupcji (działające w ramach policji), ABW oraz Krajową Administrację Skarbową.

Decyzje kadrowe wywołują kontrowersje. – To zawyżanie masy upadłościowej – mówiło pod koniec października źródło radia RMF FM w służbach. Jak zauważył jeden z oficerów, jeśli CBA ulega likwidacji, służba "powinna raczej wygaszać zatrudnienie".

Z kolei kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego tłumaczy, że zatrudnianie nowych osób stanowi standardowe działanie, które wynika z konieczności zachowania ciągłości służby, a także wykonywania ustawowych zadań dotyczących zwalczania korupcji.

Od początku roku szeregi CBA opuściło już 165 osób. Mimo zdecydowanych zapowiedzi dotyczących zakończenia działalności Biura, od początku roku zgłoszenia do pracy bądź służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym złożyło prawie 2 tysiące osób.

