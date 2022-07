Podlaski Klub Patriotyczny rozpoczyna swoją działalność

Podlaski Klub Patriotyczny, jak informują przedstawiciele fundacji, zajmować się będzie animowaniem projektów patriotycznych, kulturalnych, historycznych i społecznych na terenie województwa podlaskiego. Będzie także wspierał i realizował inicjatywy o charakterze ogólnopolskim. Ma być także wsparciem inicjatyw realizowanych przez inne podmioty, nie posiadające należytego zaplecza. Co oczywiste nie zabraknie w nim dyskusji czy debat, zwłaszcza dotyczących historii i kultury. Jego planowana aktywność to także szkolenia dla młodych działaczy sektora pozarządowego i spotkania z ciekawymi gośćmi.

– Białystok, jest trzecim po Krakowie oraz Warszawie ośrodkiem, w którym rozwijamy swoją aktywność. Stąd wywodzi się wielu spośród naszych współpracowników, tutaj chcemy budować jeden z filarów naszej działalności. Cieszę się, że możemy to robić poprzez udostępnienie miejsca, w którym młodzi i nie tylko młodzi działacze będą mogli rozwijać swoją działalność społeczną. Tej ostatniej wciąż jest zbyt mało. Trzeba ją wspierać, szkolić w zakresie jej prowadzenia oraz do niech zachęcać. To jeden z naszych celów – mówi prezes fundacji, dr Krzysztof Tenerowicz.

Fundacja Prosto z Mostu to organizacja powstała już w 2014 roku. Jest m.in. wydawcą portalu „ToHistoria.pl”. Jej aktywność koncentruje się w obszarach: medialnym, edukacyjnym i historyczno-kulturalnym.

Powstanie "Podlaskiego Klubu Patriotycznego" było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego- edycja Niepodległość po polsku.