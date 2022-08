Wyrok przeciwko mężczyźnie, który chciał działać na rzecz obcego wywiadu

Grzegorz M. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w październiku 2021 roku. Wówczas zarzucano mu "agenturalną współpracę" z białoruskimi służbami specjalnymi.

Oskarżony od 1981 roku pełnił służbę w ZOMO, a następnie w Milicji Obywatelskiej i Polskiej Policji, aż do 1999 roku. Służbę zakończył jako oficer Straży Granicznej w stopniu porucznika w roku 2001 – podały polskie służby specjalne w oficjalnym komunikacie.

Śledztwo ABW i wyrok skazujący

Funkcjonariusze ABW mieli zebrać "obszerny materiał dowodowy". "Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec oskarżonego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W maju 2022 roku do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi M." – czytamy na stronie internetowej gov.pl.

W sierpniu tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go na karę łączną w wymiarze roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zarzucił polskiemu obywatelowi "zgłoszenie gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej". Inne zarzuty dotyczyły posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia – poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego – Stanisław Żaryn. Jak przekazano, śledztwo było prowadzone przez funkcjonariuszy Departamentu Postepowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Akcje Agencji Bezpieczeństwa

Sprawa Grzegorza M. to jedna z wielu akcji, które przeprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ostatnim czasie.

Także w sierpniu, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzanego o współpracę z wywiadem Rosji. Podejrzany oczekiwał uzyskania korzyści majątkowej, a także pomocy w eliminacji osobistych wrogów. Ustalono, iż Jarosław A. zdawał sobie sprawę z nielegalnego charakteru podjętych działań, ukierunkowanych na zawiązanie długotrwałej współpracy z rosyjskim wywiadem.

