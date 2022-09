Baltic Pipe. Prezydent przyznał odznaczenia państwowe

W czasie uroczystości otwarcia gazociągu Baltic Pipe w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz międzynarodowej współpracy w dziedzinie energetyki.

Prezydent wręczył m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskie. Andrzej Duda przyznał także 12 Medali za Długoletnią Służbę, nadanych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, osobom zaangażowanym w projekt Baltic Pipe.

Prezydent: Polska stała się państwem w pełni suwerennym

– Inwestycja Baltic Pipe została zrealizowana wysiłkiem polskich inżynierów, polityków i polskich patriotów. To historyczny dzień. Długi czas, w zakresie dostaw gazu do Polski, byliśmy uzależnieni od Rosji. Jasne było, że jeżeli chcemy być suwerenni, musimy dokonać dywersyfikacji – powiedział prezydent podczas uroczystości w szczecińskiej filharmonii.

– To jeden z najważniejszych dni ostatniego ponad 30-lecia, odkąd Polska uwolniła się z sowieckiej strefy wpływów. Polska w pełni stała się, nie tylko z nazwy, państwem suwerennym – wskazał Andrzej Duda. Prezydent podkreślił rolę Piotra Naimskiego, który pilotował projekt: – Miałem wielki zaszczyt, by wspierać działania ministra Piotra Naimskiego w kwestii Baltic Pipe. Trudności było wiele – każdy wie, co oznaczała ta inwestycja w trakcie budowy Nord Stream II.

