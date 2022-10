Historyczny wyrok ETPC w polskiej sprawie. Wygrana sędziego Juszczyszyna

W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosił wyrok dotyczący zawieszenie w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Jak informuje prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marcin Szwed, w wyroku ETPC podano, że zawieszenie sędziego Juszczyszyna naruszało art. 6 (dot. prawa do rzetelnego procesu sądowego), art. 8 (dot. prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), i po raz pierwszy w historii w sprawie polskiej art. 18 (dot. granic stosowania ograniczeń praw) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

"ETPC jednoznacznie stwierdził, że sankcje nałożone na sędziego Juszczyszyna miały na celu zniechęcenie go do stosowania Konwencji w celu oceny okoliczności powołania sędziów nominowanych przez nową KRS. Taki cel jest niezgodny z EKPC, gdyż godzi w niezależność sądów – relacjonuje Szwed.

"Uznano, że w przypadku sędziego Pawła Juszczyszyna procedury prawne były instrumentalnie wykorzystywane do osiągnięcia celów politycznych, a zmiany w systemie sądownictwa miały na celu osłabienie niezawisłości sędziowskiej" – podaje serwis TOK FM.

Sprawa sędziego Juszczyszyna

Paweł Juszczyszyn to sędzia z Olsztyna, o którym zrobiło się głośno, kiedy zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Na początku czerwca ubiegłego roku sędzia Juszczyszyn wniósł do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew, w którym twierdził, że zamieszczona na stronie internetowej Sądu Najwyższego uchwała Izby Dyscyplinarnej godzi w jego dobre imię. Domagał się też stwierdzenia, że decyzji o jego zawieszeniu nie podjął SN.

Mowa o decyzji z 4 lutego 2020 roku, na mocy której Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżyła jego wynagrodzenie o 40 procent.

We wrześniu br. decyzją bydgoskiego Sądu Okręgowego sędzia Juszczyszyn został prawomocnie przywrócony do orzekania. Jest już zapowiedź kasacji do tej decyzji.

