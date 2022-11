Lider opozycji? Złe wiadomości dla Tuska, Hołowni i Trzaskowskiego

Chociaż wybory do parlamentu odbędą się dopiero jesienią przyszłego roku, opozycja od wielu miesięcy dyskutuje na temat wspólnych lis wyborczych. Na takie rozwiązanie naciska m.in. lider PO Donald Tusk.

Koalicja przeciwko PiS-owi

Jak sprawdziło w nowym sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, pomysł stworzenia czteropartyjnej koalicji wyborczej popiera większość wyborców opozycji. W koalicji przeciwko PiS miałyby się znaleźć Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica i Koalicja Polska.

Wśród ogółu Polaków aż 29 proc. ankietowanych opowiada się za stworzenie jednego, szerokiego bloku, skupiającego większość ugrupowań opozycyjnych.

"Dwa razy rzadziej badani wskazali dwa bloki, a 5 proc. – trzy lub więcej. 27 proc. twierdzi, że partie opozycyjne powinny startować oddzielnie, a 24 proc. nie ma zdania" – czytamy na łamach "Gazety Wyborczej".

Alarm dla opozycji

Sondaż wskazał jednak jeszcze jedną rzecz, która może okazać się kluczowa przy podejmowaniu decyzji o wspólnym starcie.

Na pytanie: "Czy, Pana(i) zdaniem, jest w Polsce jeden polityk, którego można by uznać za lidera opozycji? Jeśli tak, to kto nim jest?" aż 53 proc. ankietowanych odpowiedziało bowiem "Obecnie w Polsce nie ma polityka, którego można by uznać za lidera opozycji". Kolejne 18 proc. wybrało odpowiedź "Nie mam zdania w tej sprawie".

Wśród wymienionych polityków na największe poparcie, jako lider opozycji, może liczyć szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk (20 proc. głosów), dalej znaleźli się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (2 proc. głosów) i lider Polski 2050 Szymon Hołownia (2 proc. głosów).

Sondaż CBOS z 3-13 października, próba losowa, reprezentatywna 1041 dorosłych Polaków, metoda mieszana (CAPI, CATI i CAWI).

