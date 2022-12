Przepychanki przed siedzibą Okręgowej Izby Lekarskiej. Braun pokazuje obrażenia

Dzisiaj w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zaplanowano rozprawę dyscyplinarną ws. dr n. med. Zbigniewa Martyki. Kulisy sprawy lekarz przedstawił w wywiadzie dla Radia Maryja, który opisało także DoRzeczy.pl.

Jak wskazał, postępowanie zostało wszczęte w związku z donosem złożonym przez Michała Biedziuka. – Automatycznie jeżeli wpływa coś takiego do rzecznika w Izbie Lekarskiej czy do Sądu Lekarskiego, to sprawa jest najpierw rozpoznawana przez rzecznika, który jeżeli uzna, że zarzuty mogą być słuszne, kieruje sprawę do rozpatrzenia w Sądzie Lekarskim. Tak też zrobiono w tej sprawie – mówi dr Zbigniew Martyka.

Jednym z wymienionych tam "zarzutów" było to, że w wywiadzie dla "DoRzeczy" z 5 grudnia 2021 roku oraz we wpisie z linkiem do niego i własnym komentarzem dr Martyka miał „pomijać realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów związane z zagrożeniem COVID-19, kwestionować zasadność stosowania środków ochrony indywidualnej i podejmowanych działań prewencyjnych".

Interwencja posłów Konfederacji

Na dzisiejsze posiedzenie w Okręgowej Izbie Lekarskiej próbowali dostać się, w ramach interwencji poselskiej, politycy Konfederacji – Grzegorz Braun i Konrad Berkowicz.

Politycy nie zostali jednak wpuszczeni, a jak relacjonuje na Twitterze Berkowicz, poseł Braun odniósł obrażenia, podczas próby wejścia do budynku.

Na nagraniach w mediach społecznościowych widać, że Braun przyciśnięty jest drzwiami. Berkowicz podał, że polityk został ranny w rękę i nogę.

Według relacji w mediach społecznościowych, obecna na miejscu policja nie reagowała na sytuację.

Sąd Lekarski zawiesił dr. Martykę

Tymczasem jak poinformował w mediach społecznościowych dr Paweł Basiukiewicz, sąd zdecydował o zawieszeniu dr Martyki.

"Wyrokiem Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie z dn. 19.12.2022 r. odebrano dr. n. med. Zbigniewowi Martyce prawo wykonywania zawodu na 1 rok" – przekazał dr Basiukiewicz.

– Jawność rozprawy została wyłączona, możemy tylko powiedzieć, że zapadł wyrok negatywny dla pana doktora Zbigniewa Martyki. Zawieszenie w prawie wykonywania zawodu przez rok, czekamy na uzasadnienie i będziemy się odwoływać – przekazała prawnik lekarza.

