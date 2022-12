"Za wcześnie, za szybko". Nie żyje zastępca Prokuratora Krajowego

Gałuszka-Górska miała 49 lat. "Z ogromnym bólem przyjąłem wiadomość o śmierci Agaty Gałuszki-Górskiej, zastępcy Prokuratora Krajowego. Była wspaniałym człowiekiem i profesjonalnym prokuratorem. Odeszłaś tak nagle, za wcześnie, za szybko… Na zawsze pozostaniesz w mojej pamięci. Spoczywaj w Pokoju" – napisał na Twitterze szef MS, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

PK: Wzór do naśladowania

"Pani Prokurator Agata Gałuszka–Górska w jednostkach prokuratury pełniła służbę od kwietnia 1999 r. W latach 2004 - 2008 prowadziła i nadzorowała postępowania dotyczące przestępczości zorganizowanej, najpierw w Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, a następnie w Biurze do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Od dnia 1 września 2008 r. wykonywała czynności służbowe w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej, natomiast z dniem 31 marca 2010 r. w Departamencie Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury w Prokuraturze Generalnej. W okresie od 6 lutego 2013 r. do 3 marca 2016 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Organizacji Pracy Prokuratury w Prokuraturze Generalnej, a od 18 marca 2016 r. funkcję Zastępcy Prokuratora Krajowego. Była Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym oraz członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 kwietnia 2019 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi" – czytamy w komunikacie PK.

"Pani Prokurator była wybitnym prokuratorem, posiadającym ogromne doświadczenie zawodowe i rozległą wiedzę, w szczególności w zakresie procedury karnej, prawa karnego materialnego i kryminalistyki. Panią Prokurator cechowała niezwykła pracowitość i bezgraniczne oddanie służbie prokuratorskiej. Ciążące na niej obowiązki służbowe wykonywała na najwyższym poziomie profesjonalizmu zawodowego. Posiadała także wyjątkowe zdolności organizowania pracy w kierowanych przez nią komórkach organizacyjnych. Jej droga zawodowa, sposób wykonywania obowiązków i stosunek do współpracowników stanowiły wzorzec postępowania dla innych prokuratorów. Kierownictwo Prokuratury Krajowej składa wyrazy głębokiego współczucia dla Syna i całej rodziny Pani Prokurator Agaty Gałuszki-Górskiej" – wskazuje Prokuratura Krajowa.