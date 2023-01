Wniosek o zgodę na "przekazanie" Leopardów. Niemcy potwierdzają

Rząd RFN poinformował, że do Berlina wpłynął wniosek polskiego rządu o przekazanie Ukrainie niemieckich czołgów Leopard 2. Potwierdził to rzecznik rządu Steffen Hebestreit, cytowany przez agencję dpa.

Jak powiedział, takie wnioski są "rozpatrywane z niezbędną pilnością, zgodnie z ustalonymi procedurami i wytycznymi dotyczącymi eksportu broni".

Wniosek o zgodę na "przekazanie" Leopardów

"Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2" – poinformował we wtorek na Twitterze wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. "To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy!" – dodał minister.

Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że Berlin nie będzie blokował decyzji Polski o wysłaniu czołgów na Ukrainę.

W niedzielę w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI szefowa niemieckiego resortu spraw zagranicznych Annalena Baerbock poinformowała, że Niemcy nie będą się sprzeciwiać, jeśli Polska wyśle czołgi Leopard 2 na Ukrainę.

Władza w Warszawie, podobnie jak rządy wielu innych państw członkowskich NATO, od wielu tygodni naciska na Republikę Federalną Niemiec w sprawie przekazania sprzętu wojskowego dla Kijowa.

Niemcy chcą, by USA też wysłały czołgi

Przypomnijmy, ze na spotkaniu państw spierających Ukrainę w Ramstein nie zapadła decyzja o oddaniu części niemieckich czołgów Leopard.

Strona niemiecka oczekuje w sprawie wysyłki czołgów daleko idącej ostrożności. Berlin obawia się eskalacji konfliktu i stoi na stanowisku, że wysłanie na Ukrainę czołgów będzie odebrane w Moskwie jako zbyt mocne zaangażowanie się Zachodu. Niemcy zaproponowały, że zgodzą się na wysyłanie niemieckich maszyn jeśli Stany Zjednoczone zgodzą się na wysłanie amerykańskich czołgów bojowych na Ukrainę, ale Waszyngton nie chce tego zrobić.

