Areszt dla Ziobry. Wniosek już w sądzie

Informację o wpłynięciu pisma przekazała w mediach społecznościowych przewodnicząca organu, Magdalena Sroka.

Ziobro zatrzymany przez policję

31 stycznia br. Ziobro został zatrzymany przez policję. Zgodnie z decyzją sądu miał on zostać doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, która rozpoczęła obrady o godzinie 10:30.

Kiedy Ziobro w asyście policji był przewożony z Telewizji Republika do Sejmu, komisja przegłosowała wniosek o karę porządkową w postaci 30-dniowego aresztu dla świadka i zakończyła posiedzenie. Były szef MS dotarł do sali posiedzeń komisji przed godziną 11:00.

Jak tłumaczył w piątek Ziobro, pojawienie się na antenie TV Republiki było celowe i miało pokazać, że nie legitymizuje działalności komisji, ale jednocześnie chce przestrzegać prawa.

Sroka wskazuje datę przesłuchania

20 lutego br. Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu i zastosowanie do 30 dni aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości.

We wtorek przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka poinformowała we wpisie na platformie X, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek o zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry w celu przesłuchania go przed organem, którego pracami kieruje parlamentarzystka.

"Czynności przesłuchania zaplanowaliśmy w dniach 23-25 czerwca br." – poinformowała Sroka.

Reakcja otoczenia Ziobry

Na profilu Suwerennej Polski, obecnie wchodzącej w skład Prawa i Sprawiedliwości, opublikowano spot dotyczący wniosku o areszt dla Zbigniewa Ziobry.

– Szokujące, tak niszczą opozycję w Polsce. Banda Tuska chce wsadzić do więzienia ministra Zbigniewa Ziobro za to, że nielegalna komisja uciekła przed przesłuchaniem – mówi lektor. – Mimo, że został skutecznie doprowadzony na przesłuchanie, to przetrzymali go w garażu Sejmu i przegłosowali wniosek o areszt. Najbardziej leniwy rząd w historii Polski potrzebuje tematu zastępczego – mówi dalej.

W nagraniu jest mowa, że Straż Marszałkowska zablokowała Zbigniewowi Ziobrze możliwość dotarcia na posiedzenie komisji ds. Pegasusa.

