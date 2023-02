Kwalifikacja wojskowa 2023. MON wprowadza zmiany

Kwalifikacja wojskowa 2023 rozpocznie się nie 3, a 17 kwietnia tego roku i potrwa dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano (do 21 lipca br.). Do 390 powiatowych komisji lekarskich w całym kraju wezwanych zostanie około 230 tys. osób. Oznacza to, że jedna komisja orzekać będzie dziennie sprawy około 30 osób. Cały proces ma kosztować 401 tys. złotych.

Resort obrony narodowej tłumaczy w komunikacie, że na wprowadzone zmiany wpływ mają między innymi terminy tegorocznych egzaminów maturalnych. MON miało przychylić się do wniosków wojewodów w tej sprawie.

Obowiązek kwalifikacji wojskowej

Obowiązek kwalifikacji wojskowej w 2023 roku będzie dotyczył mężczyzn urodzonych w 2004 roku, mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osób, które w latach 2021-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a okres ich niezdolności mija przed końcem kwalifikacji lub chcą oni zmienić kategorię zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju.

Powiatowe komisje lekarskie będą także przyjmować osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed komisjami stanąć mają też kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz te, które w roku akademickim 2022/2023 kończą kierunki: lekarski, weterynaryjny, pielęgniarski, psychologiczny, analityki medycznej, ratownictwa medycznego (zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny).

