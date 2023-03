Rozmowy Kornhauser-Dudy i Zełenskiej o polsko-ukraińskiej współpracy

W spotkaniu on–line wzięli też udział Wasyl Zwarycz, Ambasador Ukrainy w Polsce i Jacek Siewiera, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Agata Kornhauser–Duda i Ołena Zełenska zainicjowały projekt wymiany doświadczeń między polskimi i ukraińskimi medykami. W ramach współpracy łącznie osiemdziesięciu dziewięciu ukraińskich lekarzy oraz przedstawicieli personelu medycznego zostanie przeszkolonych w Polsce w zakresie ewakuacji medycznej drogą lotniczą oraz kompleksowej opieki medycznej pacjentów z oparzeniami. Pierwsza Dama RP omówiła przebieg cyklu rozpoczętych w ubiegłym roku szkoleń realizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej oraz Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Szkolenia zmierzają ku końcowi. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie pomoże specjalistom z Ukrainy jeszcze lepiej dbać o życie i zdrowie pacjentów – mówiła Agata Kornhauser–Duda. Małżonka Prezydenta RP kilkukrotnie miała okazję spotykać się z kursantami, by przedyskutować zakres potrzeb personelu medycznego w Ukrainie, zarówno w obszarze doskonalenia kompetencji, jak i wyposażenia placówek w niezbędny do pracy na terenach okupowanych sprzęt medyczny.

– Serdecznie dziękuję za współpracę, cieszę się, że przynosi ona realny efekt. Nasi lekarze i felczerzy podkreślają wysoki poziom przygotowania kursów oraz rzetelność i otwartość polskich kolegów – stwierdziła Ołena Zełenska. W nawiązaniu do dążeń Ukrainy do standaryzacji w obszarze służby medycznej Pani Prezydentowa Ukrainy wspomniała, że „polsko–ukraińska współpraca grup medycznych daje możliwość wypracowania wspólnych protokołów pracy, co na drodze Ukrainy do UE jest bardzo ważne”.

Pomoc ukraińskim sierotom

Pierwsze Damy przedyskutowały szczegóły organizacji kolejnych kursów dla specjalistów z zakresu rehabilitacji, stresu bojowego i psychotraumatologii. Zadeklarowały wolę współpracy także w dziedzinie wymiany doświadczeń między Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Jak zauważył minister Siewiera, jest to środowisko należące do najbardziej aktywnych w Polsce, którego zaangażowanie sprzyja ratowaniu ludzkiego życia, ale też aktywizacji obywatelskiej i podtrzymywaniu wspólnotowości w mniejszych miejscowościach. Pierwsza Dama Ukrainy oświadczyła, że w Ukrainie rozpoczął się proces formowania podobnych struktur, które w naszym kraju funkcjonują od ponad stu lat, dlatego polskie doświadczenie w tej dziedzinie jest szczególnie cenne.

Bardzo ważną kwestią była też sytuacja ukraińskich sierot przebywających w Polsce. Agata Kornhauser–Duda zwróciła uwagę na różnice systemowe obowiązujące w obu krajach i poprosiła swoją rozmówczynię o orędownictwo w zakresie dostosowania norm opieki nad sierotami do standardów polskich i unijnych, zapewniając jednocześnie o wsparciu Komisji Europejskiej i Biura Zarządzania Kryzysowego UNICEF w Polsce w tym obszarze.

