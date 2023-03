Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych. Opiekunowie będą mogli podjąć pracę

– Chciałabym podziękować za dzisiejsze bardzo owocne spotkanie, które w dialogu tworzy dobre rzeczy. Dla naszego rządu bardzo ważne jest wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Najważniejsze jest to, abyśmy wprowadzali rozwiązania, które dają prawo do godnego życia, każdemu Polakowi. Do tego dążymy – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji po spotkaniu z przedstawicielami osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

– Pokazujemy nowe świadczenie wspierające, które będzie dedykowane dla osoby niepełnosprawnej. Jeśli będzie taka decyzja, do świadczenia pielęgnacyjnego będzie można dorabiać, zarobkować – poinformowała Maląg.

– Rozmawialiśmy też o ustawie o asystencji. Inicjatorem jest prezydent Andrzej Duda. Dalej będziemy pracowali, aby te rozwiązania były jak najlepsze. Mamy gotowy projekt ustawy. Najważniejszy jest konstruktywny dialog. Mówimy otwarcie o wszystkich problemach, które nas dotyczą i szukamy drogi – dodała minister.

Odpowiedź na postulaty środowiska

We wtorek stacja RMF FM informowała, że nowe świadczenie ma wynieść 2700 złotych na rękę. "Warunek byłby taki, że opiekun takiej osoby nie miałby już prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. W praktyce oznacza to, że opiekun mógłby pracować, bo do tej pory świadczenie pielęgnacyjne było przyznawane najczęściej bliskim osób z niepełnosprawnościami, gdy rezygnowali z pracy. Pomysł zakłada, że nowe świadczenie miałoby zwiększyć szanse na zatrudnienie, przynajmniej na część dnia, asystenta dla osoby z niepełnosprawnością" – opisywała rozgłośnia.

Propozycja świadczenia to odpowiedź rządu na trwający w Sejmie od kilkunastu dni protest niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Minister Marlena Maląg zaznacza, że strategia na rzecz osób niepełnosprawnych jest dla rządu mapą drogową. – Wiele zostało już zrobione, jest Fundusz Solidarnościowy i realizowane w jego ramach programy. Dążymy do tego, żeby wsparcie dla OzN i ta polityka była oparta na silnych, stabilnych filarach – podkreśliła.

