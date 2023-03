Dworczyk: Zginął Polak walczący na Ukrainie

"Lekko ranny wolontariusz dotarł do Polski. Wolontariusz ciężko ranny został przewieziony z Dniepru do Kijowa. Niestety to nie jest dobry czas. Dziś zginął kolejny żołnierz ukraiński-obywatel Polski, a dwóch kilka dni temu rannych wciąż jest w stanie poważnym" – napisał minister w mediach społecznościowych.

twitter

Dworczyk podziękował również Zespołowi Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Polscy ochotnicy na Ukrainie

Formacje ochotnicze od dawna funkcjonują na Ukrainie, a w nich ramach służy ok. 20 tys. obcokrajowców – nie tylko Polaków, ale również Amerykanie, Białorusini, czy nawet rosyjscy nacjonaliści.

Teraz jednak ma powstać jednostka specjalna złożona z samych polskich żołnierzy, którzy mają wykonywać zadania rozpoznawcze i dywersyjne. Jak opisał w lutym serwis Onet, polska jednostka ma współpracować z podobną złożoną z Rosjan.

Grupa najprawdopodobniej będzie nosić nazwę "Polski Legion Ochotniczy", będzie wydzielona z Międzynarodowego Legionu Terytorialnej Obrony Ukrainy i będzie podlegać bezpośrednio Ministerstwu Obrony Ukrainy.

Zełenski: Jestem wdzięczny Polsce i Słowacji

W czwartek Słowacja dostarczyła Ukrainie pierwsze cztery z 13 obiecanych jej myśliwców MiG-29. W najbliższych dniach te same maszyny ma przekazać Kijowowi Polska, co zapowiedział w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda.

– Jestem wdzięczny Polsce i Słowacji za decyzje podjęte w sprawie MiG-ów dla Ukrainy – oświadczył prezydent Zełenski, dodając, że dzisiejsza dostawa znacznie wzmocni ochronę ukraińskiego nieba.

Podkreślił jednocześnie, że Ukraina potrzebuje nowocześniejszych samolotów i zaznaczył, że Kijów prowadzi w tej sprawie negocjacje z partnerami.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potępił dostawy MiG-ów, mówiąc, że samoloty nie wpłyną na wynik "specjalnej operacji wojskowej", jak Rosja nazywa wojnę, a jedynie "przyniosą dodatkowe nieszczęścia Ukrainie i narodowi ukraińskiemu".

Czytaj też:

Jak długo USA będą wspierać Ukrainę? Blinken odpowiadaCzytaj też:

Gen. Skrzypczak: Ukraińcy nie są gotowi do kontrofensywy, Rosjanie wyczerpali swoje jednostki