KE reaguje na porozumienie na linii Kijów-Warszawa

Z sukcesem zakończyliśmy rozmowy ze stroną ukraińską ws. tranzytu produktów z Ukrainy przez Polskę – poinformował we wtorek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Komisja Europejska zadowolona z porozumienia ws. zboża

We wtorek późnym wieczorem do sukcesu rozmów na linii Warszawa-Kijów odniosła się rzeczniczka KE Miriam Garcia Ferrer, który podkreśliła, że KE jest zadowolona z osiągnięcia porozumienia.

"Z zadowoleniem przyjmujemy to ogłoszenie jako pierwszy krok do rozwiązania obecnej sytuacji. Nie zmieniamy jednak naszego stanowiska, że działania jednostronne są nie do przyjęcia" – podano w komunikacie Komisji.

"Kontynuujemy współpracę z zainteresowanymi państwami członkowskimi, a także z władzami ukraińskimi. Wiceszef KE Valdis Dombrovskis omówi to podczas swoich rozmów 19 kwietnia z władzami ukraińskimi i pięcioma państwami członkowskimi" – przekazała dalej Ferrer.

Porozumienie na linii Warszawa-Kijów

Podczas rozmów ws. ukraińskiego zboża Polskę reprezentowali ministrowie rolnictwa – Robert Telus oraz rozwoju i technologii – Waldemar Buda, a stronę ukraińską pierwsza wicepremier, a także ministrowie gospodarki i polityki rolnej.

– Żadna tona ukraińskiego produktu rolnego nie zostanie w Polsce. Przez pewien czas będzie konwój tych towarów przez nasz kraj – poinformował polski minister rolnictwa podczas konferencji prasowej po zakończeniu rozmów.

Telus zapowiedział również, że transporty ukraińskiego zboża przez Polskę będą objęte systemem SENT, którym obecnie monitorowany jest m.in. transport paliw. Dodatkowo transporty te będą plombowane elektronicznymi plombami z GPS. – Do lipca nadwyżka zbóż – około 4 mln ton – wyjedzie z Polski, żeby zrobić miejsce na nowe żniwa – podkreślił polityk.

Minister Buda powiedział z kolei, że nowe regulacje zakażą wycofywania się z tranzytu ukraińskich produktów rolnych. – Uruchomimy przejazd przez Polskę tych towarów, które są na załączniku do rozporządzenia od północy w piątek. Ten czas jest potrzebny na wydanie 2 rozporządzeń MF, w tym aktualizacji mojego rozporządzenia. Wprowadzimy plomby elektroniczne i system SENT dla tych towarów. Rozporządzenie będzie zawierało zapis, który nas zabezpieczy przez pozostawianiem towarów w Polsce. Nie będzie można wycofać się z tranzytu – poinformował.

