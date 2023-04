"Egzekucja dyrektora PZU na zlecenie". Dziennikarze ujawniają kulisy sprawy

Egzekucja dyrektora PZU na zlecenie, mafijne interesy i nieudolność organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Kulisy zabójstwa Piotra Karpowicza, szefa bydgoskiego oddziału PZU, który został zastrzelony w1999 roku.

Jakie interesy grup przestępczych mogły zaważyć na decyzji o zlikwidowaniu Karpowicza? Jakie uchybienia policji i prokuratury mogły spowodować, że do dziś nie wiadomo dlaczego zginął oraz kto i na czyje zlecenie go zastrzelił? Jaką rolę w morderstwie mógł odegrać znany w mieście biznesmen i dealer samochodowy? Jak to możliwe, że w sprawie o zabójstwo Karpowicza wkrótce rozpocznie się czwarty proces, a do tej pory sądy wydawały zgoła odmienne orzeczenia?

