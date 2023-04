Prokuratura: Nie ma postępowania przeciw Tuskowi. Nie ma planów przesłuchania go

11 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez Donalda Tuska. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Marek Falenta. Jeden z bohaterów afery taśmowej Marek Falenta wyszedł z więzienia jesienią 2021 roku , po odbyciu kary 2,5 roku pozbawienia wolności.

W listopadzie 2022 roku Falenta złożył przeciwko Donaldowi Tuskowi pozew, zawiadomienie ws. przestępstwa i akt oskarżenia. Sprawa ma związek z aferą podsłuchową.

Prokuratura: Nie ma postępowania przeciw Tuskowi

Warszawska Prokuratura Okręgowa wydała komunikat, w którym oświadcza, że wszczęcie postępowania w tej sprawie wynikało z konieczności wykonania czynności protokołowanych, w tym przesłuchania świadków, co zgodnie z art. 307 Kodeksu postępowania karnego nie było możliwe do zrealizowania na etapie czynności sprawdzających.

"Postępowanie w tej sprawie zostało zarejestrowane w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w związku z zawiadomieniem Marka F. dotyczącym podejrzenia popełniania przestępstwa na jego szkodę. W ocenie zawiadamiającego miało ono polegać na przekroczeniu uprawnień służbowych w związku z ingerencją w sprawy podmiotu prawa handlowego i zmuszenia go do zaprzestania działalności. Do zawiadomienia Marek F. dołączył materiały mające potwierdzać tezy zawarte w złożonym do prokuratury zawiadomieniu" – czytamy.

Dalej wskazano:

"Prokurator dokonał analizy zawiadomienia oraz uzyskanej m.in. z innych postępowań dokumentacji dotyczącej okoliczności w nim podnoszonych. Kolejne czynności weryfikujące treści podnoszone w zawiadomieniu o przestępstwie zgodnie z Kodeksem postępowania karnego mogły być przeprowadzone wyłączenie w ramach formalnego postępowania dowodowego, stąd też decyzja o wszczęciu postępowania w tej sprawie.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie oświadcza, że nieprawdziwe są publikacje medialne sugerujące, że postępowanie prowadzone jest przeciwko Donaldowi Tuskowi. Postępowanie prowadzone jest w sprawie (in rem), a jego celem jest weryfikacja okoliczności wskazanych w zawiadomieniu o przestępstwie. Jest to obowiązek prokuratora wynikający z przepisów Kodeksu postępowania karnego. Brak ich wyjaśnienia mógłby skutkować uchyleniem przez sąd decyzji prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa. Na tym etapie Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie przesądza dalszego biegu postępowania, jak też nie planuje przesłuchiwać w postępowaniu Donalda Tuska".

