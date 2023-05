RPD będzie miał kłopoty? Fundacja Wojciechowskiej podjęła kroki prawne

W październiku ubiegłego roku fundacja Wojciechowskiej Unaweza rozpoczęła akcję społeczną skierowaną do młodzieży. Projekt "Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” miał za zadanie uwrażliwić na problemy psychiczne młodych ludzi oraz pokazać im gdzie i jak mogą szukać pomocy.

Partnerem technologicznym akcji został TikTok. Wybór chińskiej platformy społecznościowej nie był przypadkiem. Jest ona obecnie najpopularniejszym medium wśród ludzi młodych i to tam najszybciej rozchodzą się informacje w grupie osób młodych.

Zarzuty RPD

Na początku kwietnia tego roku Mikołaj Pawlak wysłał pismo do Ministerstwa Edukacji i Nauki wskazując swoje zaniepokojenie akcją fundacji. Zarzuty były dwa: wybranie TikToka jako platformy komunikacji z młodymi ludźmi oraz fakt, że Unaweza nie założyła konta w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, do czego zobowiązywało ją prawo.

"Naukowcy ostrzegają, że już dzisiaj TikTok ma zatrważająco duży wpływ na zachowanie młodych, którzy zaczęli postrzegać rzeczywistość przez pryzmat bezwartościowych, a nawet groźnych narracji narzucanych przez tę aplikację, co prowadzi do niezwykle niebezpiecznych uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży” – czytamy w piśmie RPD do ministra Przemysława Czarnka.

Pawlak zawiadomił także policję i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Odpowiedź fundacji

Unaweza wydała w całej sprawie oświadczenie, w którym odnosi się do zarzutów Rzecznika Praw Dziecka, w którym zarzuca mu przekazywanie "nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji" oraz naruszenie dobrego imienia organizacji.

Wojciechowska wezwała także do "natychmiastowego zaprzestania publikowania nieprawdziwych informacji oraz prób zdyskredytowania kampanii edukacyjnej »MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym«, a także do sprostowania tych informacji, tak aby nie wprowadzały w błąd”.

W odpowiedzi na pytanie Wirtualnych Mediów, władze fundacji potwierdziły, że wysłały do RPD oficjalne wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych oraz usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych.

Czytaj też:

"Produkcja pogardy". Dziennikarka TVN uderza w Kaczyńskiego w "Faktach"Czytaj też:

Wojciechowska o prezesie PiS: Takim osobom trzeba odebrać możliwość wypowiadania się