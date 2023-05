"Tusk się nie zmienił". Nowy spot PiS-u uderza w byłego premiera

– Przypominamy prawdziwą twarz Donalda Tuska. W sprawie 800+ jest zupełnie niewiarygodny. Kiedy rządził, kiedy wypowiadał się o Polakach, zawsze była to pogarda i niezrozumienie problemów. Tusk nic się nie zmienił – tłumaczy w rozmowie z serwisem 300poltiyka.pl jeden ze sztabowców PiS, zapowiadając nowy spot.

Materiał jako pierwszy pokazał własnie serwis 300polityka.pl

W spocie wykorzystano słowa byłego premiera o zakopanych miliardach, "królach życia (...)którzy chleją, biją swoje dzieci i kobiety, a pracą nie zhańbili się od wielu lat" oraz programie 500 Plus, którego wprowadzeniu Tusk się sprzeciwiał.

Tusk i Morawiecki o 800 Plus

W ostatnich miesiącach trwa wymiana "uprzejmości" pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a byłym premierem Donaldem Tuskiem, której osią w ostatnich dniach stała się dyskusja o 800 plus.

Punktem wyjścia stało się oficjalne ogłoszenie przez Prawo i Sprawiedliwość waloryzacji socjalnego programu 500 plus. Od przyszłego roku podatnicy będą finansować świadczenie nie w wysokości 500, tylko 800 złotych miesięcznie na każde dziecko. W odpowiedzi na pomysł rządzących lider Platformy Obywatelskiej zaliczył waloryzację programu do "praw człowieka" i wezwał rząd do rozszerzenia świadczenia już od 1 czerwca tego roku.

Politycy PiS, w tym premier, wskazują, że jest to niemożliwe a Donald Tusk dobrze o tym wie. – Hołownia ma poważne zastrzeżenia, Władysław Kosiniak-Kamysz chce, aby to było dla osób pracujących, Lewica ma jeszcze inne pomysły, a Tusk, którego cała partia kiedyś nie popierała 500 plus, dzisiaj nagle mówi, że trzeba to wszystko jeszcze szybciej wdrożyć, wiarygodność takich zapewnień jest naprawdę mniejsza niż zero, mniej niż zero, kiedyś taka fajna piosenka była – powiedział Morawiecki na antenie TVP Info.

