Donald Tusk ujawnił, czego oczekuje od "wolnych mediów"

Lider KO udzielił wywiadu portalowi Zawsze Pomorze. Spora część rozmowy dotyczyła stanu polskich mediów. Tusk wprost stwierdził, że oczekuje, iż media będą krytykować władzę, a nie opozycję. Tusk podkreślił, że w Polsce jest zagrożona demokracja (sic!) m.in. właśnie ze względu na działania mediów.

– Oczekuję od mediów krytycznego podejścia do rządzących, a nie do opozycji. Demokracja w Polsce jest zagrożona m.in. dlatego, że także niezależne media uważają, że dużo łatwiej skakać po opozycji niż po władzy – mówił.

Tusk: PiS rządzi dzięki mediom

Tusk dodał, że sam jest dziennikarzem z zawodu i dlatego ma "skrzywienie", że dziennikarstwo i "wolne media" nie są od tego, żeby "polować na opozycję", tylko żeby "razem z opozycją patrzeć władzy na ręce".

– Niezależnie od tego, kto rządzi, ale media są od tego, żeby kontrolować władzę, a nie opozycję – podkreślał.

Tusk wprost stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi drugą kadencję dzięki postawie mediów. – Jeśli pytacie, dlaczego PiS tak długo rządzi, to jest też współodpowiedzialność mediów za to. Media pod kontrolą PiS robią to na zamówienie, a ostatki mediów, które są niezależne uważają, że to jest fajny sposób na symetryzowanie – mówił.

Jako przykład podał zarzuty części mediów, że Platforma licytuje się na ofertę socjalną z PiS-em. Zapewnił, że jego partia stara się jedynie szukać racjonalnych rozwiązań.

Nowy sondaż DoRzeczy.pl. Zbadaliśmy dwa warianty

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby je, bez względu na to, czy doszłoby do ewentualnej współpracy partii opozycyjnych. W sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl zbadano dwa różne warianty.

W pierwszym wariancie Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) uzyskała 36,0 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska 26,5 proc. głosów. Trzecie miejsce na podium zajęła Konfederacja. Do Sejmu dostałyby się jeszcze Lewica, PSL i Polska 2050.

W drugim wariancie sondażu Zjednoczona Prawica startuje razem z Kukiz'15 i w tym wypadku otrzymuje 35,3 proc. głosów. Za ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego niezmiennie znajduje się Koalicja Obywatelska – 25 proc. głosów (spadek o 0,7 pkt proc.), a na trzecie miejsce wskazuje koalicja Polski 2050 z PSL-em – 15,2 proc. głosów. Do Sejmu wchodzi jeszcze Konfederacja oraz Lewica.

