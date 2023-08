Rozpoczął się Przystanek Jezus

To ogólnopolska akcja ewangelizacyjna, skierowaną do ludzi młodych, uczestniczących w Pol'and'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock). Celem akcji jest, jak wskazują organizatorzy, prezentacja osoby Jezusa Zmartwychwstałego, przynoszącego dar zbawienia i głoszenie Jego orędzia wszystkim ludziom. Do siedziby dotarła już większość ewangelizatorów. Wsłuchując się w ich rozmowy przy stole, czy w przystankowej kawiarni pewne jest jedno, przyjechali do nas pełni entuzjazmu ewangelizatorzy, dla których każde spotkanie z drugim człowiekiem jest okazją do złożenia świadectwa.

Dawanie świadectwa

Wczoraj po godz. 16.00 rozpoczęło się oficjalne spotkanie zawiązujące przystankową wspólnotę. Uczestników powitali oficjalnie bp Edward Dajczak, przystankowy duszpasterz i Marcin Naruszewicz, burmistrz gminy Czaplinek. Obaj ucieszyli się obecnością ewangelizatorów i zaprosili ich by stali się świadectwem bliskości Boga dla tych, których spotkają na terenie festiwalu Pol’and’Rock.

Uroczystym początkiem Przystanku Jezus była Eucharystia sprawowana przez Biskupa Edwarda Dajczaka. Podczas liturgii Słowa odczytano fragment z ewangelii wg św. Jana opisujący moment w którym Jezus obmył nogi Apostołom. – Jezus umywając nam nogi odkrywa istotę Boga. Bóg chce być sługą ludzi. To prawda, która często nas bardzo szokuje – zauważył bp Dajczak.

"Aby byli jedno"

Po Mszy św. ewangelizatorzy spotkali się na kolacji, która tego wieczoru przyjęła forma agapy. – Była to dobra okazja do lepszego poznania się, odnowienia dawnych relacji, nawiązania nowych znajomości – stwierdził o. Damian Piątkowiak SVD, rzecznik prasowy Przystanku Jezus. – Nasze hasło „Aby byli jedno” realizowało się w praktyce. Wieczór poniedziałkowy był wyjątkowo długi, spotkali się przecież „starzy znajomi” – dodał werbista.

O 22.00 rozpoczął się czas adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która będzie trwała aż do zakończenia tegorocznego Przystanku Jezus. Wydarzenie zakończy się 5 sierpnia.

Fundacja Pomocy Młodym – Przystanek Jezus powstała w 2020 r. w celu wspomagania działań prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza, rozumianych jako promocja wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach, a w szczególności: duchowym, kulturalnym, dydaktyczno-wychowawczym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, stosunków międzyosobowych i międzynarodowych.

