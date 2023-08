Aplikacja mObywatel. Od dziś dostępne jest tymczasowe prawo jazdy

Żeby móc kierować samochodem od razu po zdanym egzaminie na prawo jazdy, nie trzeba już czekać na wydanie plastikowego dokumentu – poinformowało w poniedziałek, 7 sierpnia Ministerstwo Cyfryzacji.

Tymczasowe prawo jazdy to dokument cyfrowy, który będzie ważny 30 dni od momentu zdania egzaminu na prawo jazdy. Potwierdza on uprawnienia do kierowania pojazdami dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Z tej usługi w aplikacji mObywatel mogą skorzystać świeżo upieczeni kierowcy, którzy zdali egzamin państwowy na prawo jazdy i kierowcy, którzy rozszerzyli posiadane uprawnienia o kolejne – z wyżej wymienionych grup kategorii.

Kolejne ułatwienie w aplikacji mObywatel

– Nową usługę będziemy wdrażać przez kilka dni, zgodnie z najlepszymi standardami wprowadzania zmian w aplikacjach. Myślę, że już w przyszłym tygodniu powinna być ona dostępna dla każdego, kto nabędzie nowe uprawnienia i będzie miał zainstalowanego mObywatela. To bardzo wygodne rozwiązanie – możemy od razu ruszać w drogę, a prawo jazdy mamy w swoim smartfonie – oświadczył minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Jak przekazał resort, od razu po zakończeniu egzaminu państwowego, system PWPW przekazuje do CEK zestaw danych o osobie, która uzyskała uprawnienia do kierowania pojazdem, egzaminator (WORD) uzupełnia wynik egzaminu w PKK, nie czekając na zatwierdzenie protokołu, dane z PKK są wysyłane do CEK i jednocześnie do starosty. W aplikacji mObywatel otrzymamy powiadomienie o możliwości pobrania nowego cyfrowego dokumentu. "Pamiętaj, że nie musisz okazywać cyfrowej wersji prawa jazdy przy kontroli drogowej – policja może sprawdzić dane kierowcy w systemie" – możemy przeczytać w poniedziałkowym oficjalnym komunikacie.

