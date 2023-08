Samoobrona idzie do wyborów. Wystartuje wspólnie z AgroUnią

Na polskiej scenie politycznej wyrósł nowy sojusz wyborczy. AgroUnia Michała Kołodziejczaka wystartuje w wyborach z Samoobroną. Informację potwierdził przewodniczący partii stworzonej przez Andrzeja Leppera Jan Perkowski w rozmowie z Interią.

– Podjąłem jednak decyzję, że wystartujemy z AgroUnią. To najbliższy nam wariant – stwierdził Perkowski.

– Uważam, że będzie to jedno z lepszych porozumień. Nie miałem takich ambicji, by występować wyłącznie pod naszym szyldem. Pomimo że mamy strukturę, to sam bym nie podołał. Rozmawialiśmy z przewodniczącym AgroUnii, że listy powinny być jeszcze bardziej otwarte. Współpracujemy z różnymi środowiskami, m.in. ROP, ale jest ich więcej – dodał.

W rocznicę śmierci Andrzeja Leppera liderzy Samoobrony oraz Michał Kołodziejczak złożyli kwiaty na grobie byłego wicepremiera. Wzięli również udział we wspólnej konferencji prasowej.

Wspólnie do wyborów

Umowa między partiami zostanie podpisana w tym tygodniu i ma zakładać m.in. podział miejsc na listach wyborczych. Działacze Samoobrony mają otrzymać miejsca gwarantujące im wejście do Sejmu, także "jedynki". Jaki wyborczy cel stawiają sobie politycy? Ambitny.

– Liczymy na 10 proc. w wyborach. I tak jestem zachowawczy, bo niektórzy mówią o 15 proc. Trzeba tak mierzyć – powiedział Perkowski.

Samoobrona była w Sejmie w latach 2001-2011. Od lutego 2006 r. do lipca 2007 r. tworzyła rząd razem z PiS i LPR. W wyborach w 2011 r., które odbyły się po śmierci jej przewodniczącego Andrzeja Leppera, żaden z jej reprezentantów nie dostał się do parlamentu. Funkcjonująca pod obecną nazwą partia została przekształcona z ugrupowania "Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera".

Przypomnijmy, że we wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował, że wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. Tym samym formalnie rozpoczęła się kampania wyborcza.

