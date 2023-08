Temat referendum żre jak szalony

Wiewiórki z okolic sztabu PiS ćwierkają, że sukces chryi o pytania referendalne sprawił, że na nieco później przesunięte zostaną planowane konwencje. Temat referendum bowiem żre jak szalony, nie ma więc co sprawy przesłaniać kolejnymi eventami. Tak, wiemy, chwytliwych tematów się nie kanibalizuje.

Jednocześnie trwają ciekawe manewry wokół nadchodzących imprez ekonomicznych. Laikom wyjaśniamy: forum w Karpaczu to domena premiera Mateusza. A forum w Krynicy – domena prezydenta Andrzeja Sebastiana. I tu ciekawa rzecz: niedawno minister Jacek Sasin spotkał się z prezydentem Andrzejem Sebastianem, by wzmocnić współpracę na kierunku Krynica. Ciekawe, co na to premier Mateusz.

À propos napięć między rozmaitymi kręgami, a najbardziej między Dużym Pałacem a Małym Pałacem. Wieść niesie, że premier Mateusz czynił starania, by 15 sierpnia przemówić do narodu.