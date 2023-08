Atak na Straż Graniczną. Zniszczono pojazd służbowy

"PSG Dubicze Cerkiewne: patrole polskie zaatakowała agresywna grupa 20 os. (po str. białoruskiej), część z nich była zamaskowana, rzucali kamieniami i gałęziami, jedna z osób celowała do patrolu SG, prawdopodobnie z broni gładkolufowej" – napisała na portalu X Straż Graniczna. Obiektem ataków stał się także samochód polskich służb.

"Cudzoziemcy strzelali również z procy, uszkodzono pojazd służbowy SG" – wskazano, publikując zdjęcie auta. Jest to kolejny przypadek ataku migrantów na polskich strażników. Znajdujący się po białoruskiej stronie granicy migranci używają kamieni i gałęzi do atakowania. Kiedy w miejscowości Dubicze Cerkiewne 40-osobowa grupa forsowała granicę, jedna z osób miała nóż. Do odparcia ataku użyto pojazdu Tajfun z armatkami wodnymi.

Próby przekroczenia granicy i zatrzymanie przemytnika

Straż Graniczna poinformowała, że 22 sierpnia do Polski próbowało się dostać 60 cudzoziemców. Sześciu migrantów próbowało przeprawić się przez rzekę Przewłokę, jednak zawróciło na widok patrolu SG.

"PSG Białowieża: za pomocnictwo zatrzymano ob. Rosji – przewoził 2 ob. Somalii, 2 ob. Etiopii, ob. Afganistanu" – podano we wpisie. Jest to kolejny przemytnik zatrzymany w ostatnim czasie. W poniedziałek funkcjonariusze z placówki w Dubiczach Cerkiewnych zatrzymali Polaka i Białorusina, przewożących odpowiednio czterech i pięciu migrantów.

"W sierpniu bieżącego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali już 2076 prób nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy" – podał we wtorek Podlaski Oddział Straży Granicznej. Jest to wciąż mniej niż w lipcu, kiedy liczba ta wyniosła aż 4 tys. W maju i czerwcu liczba prób przedostania się przez granicę wyniosła po 3 tys., a w marcu i kwietniu po ok. 2,5 tys.

