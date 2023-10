"Wybieraj ludzi z pasją". Suwerenna Polska publikuje mapę swoich kandydatów

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne oraz referendum ogólnokrajowej. Głosowanie będzie odbywało się w tych samych lokalach wyborczych, przy użyciu jednej urny w godzinach od 7.00 do 21.00. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów.

W lokalu wyborczym, każdy wyborca ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców może otrzymać trzy jednostronicowe karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, drugą - do Senatu, a trzecią - referendalną. Na jednej karcie znajdą się listy kandydatów do Sejmu zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym (w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami). Druga karta będzie zawierała nazwiska kandydatów do Senatu. Trzecia karta będzie zawierała cztery pytania referendalne. Żeby oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych, na jednej karcie należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. W referendum należy odpowiedzieć na poszczególne pytania, stawiając znak X przy odpowiedzi TAK lub NIE.

Prawo i Sprawiedliwość kończy kampanię wyborczą w województwie świętokrzyskim. W spotkaniu na sandomierskim rynku uczestniczyli m.in. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, europoseł Beata Szydło oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Z kolei Suwerenna Polska zaprezentowała w mediach społecznościowych mapę swoich kandydatów. "Na listach PiS wybieraj ludzi z pasją, gotowych do obrony suwerenności i wolności" – zaapelowała formacja Zbigniewa Ziobro. Oprócz lidera partii, Suwerenna Polska rekomenduje wybór m.in. Michała Wosia, Józefa Kubicy, Piotra Ciepluchy, Ewy Wendrowskiej, Roberta Bąkiewicza, Sebastiana Kalety, Jacka Ozdoby, Dariusza Mateckiego, czy Sebastiana Łukaszewicza.

twitterCzytaj też:

Ziobro uderza w Tuska: To jego ciche zobowiązanie w BrukseliCzytaj też:

"Za inwestycjami i współpracą". Woś: Wybory zdecydują o przyszłości Polski