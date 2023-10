Brejza zarzucił policji poważne przestępstwo. Doczekał się odpowiedzi

Krzysztof Brejza w swoim wpisie w mediach społecznościowych twierdzi, że polscy policjanci podsłuchiwali za pomocą Pegasusa "osobistego wroga Zbigniewa Ziobry". Zdaniem polityka, informacja pochodzi ze środowiska funkcjonariuszy, w którym ma panować "popłoch".

"Informacja 100% z Policji. Cyberbronią Pegasus atakowany był znany, kontrowersyjny bloger, niedoszły polityk, wróg osobisty ZZ. Ataki nie z CBA, ale Policji. Obecnie popłoch w Policji, bo papiery na kontrolę operacyjną blogera były naciągane, mocno szyte, a więc odpowiedzialność z 231 jest realna" – napisał Brejza w serwisie X.

Mocna odpowiedź policji

Do wpisu Brejzy odnieśli się funkcjonariusze policji. Stanowczo zaprzeczyli nie tylko, że ktokolwiek był inwigilowany, ale że w ogóle policja posiada dostęp do Pegasusa. We wpisie zapowiedziano także zawiadomienie prokuratury.

"Dość kłamstw i manipulacji. @PolskaPolicja nie posiada „cyberbroni”, nie inwigilowała „blogera” ani nie wykonywała nigdy żadnych czynności opisanych przez Pana. W związku z tymi insynuacjami zobowiązani jesteśmy skierować zawiadomienie do prokuratury chroniąc dobre imię formacji" – czytamy we wpisie.

Afera Pegasusa

Afera z oprogramowaniem szpiegowskim Pegasus wybuchła w grudniu 2021 roku. Wówczas agencja prasowa Associated Press ujawniła, że w 2019 roku podsłuchiwane miały być telefony komórkowe mec. Romana Giertycha, Ewy Wrzosek oraz senatora Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, który w tym czasie był szefem kampanii komitetu Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi.

Następnie media obiegła również informacja o kolejnych dwóch osobach, które mogły być inwigilowane za pomocą Pegasusa. To lider AgroUnii Michał Kołodziejczak oraz dziennikarz Tomasz Szwejgiert.

