Konfederacja bez wicemarszałka Sejmu? Najnowsze doniesienia

W środę o godz. 12:30 rozpoczęły się konsultacje przedstawicieli klubów w 10. kadencji Sejmu w sprawie podziału miejsc w sali plenarnej oraz pomieszczeń w gmachu parlamentu.

W rozmowach uczestniczą m.in.: szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska, marszałek senior Marek Sawicki, Ryszard Terlecki i Marek Suski (PiS), Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica), Cezary Tomczyk i Robert Kropiwnicki (Koalicja Obywatelska), Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050, Trzecia Droga) oraz Stanisław Tyszka (Konfederacja).

Konfederacja bez wicemarszałka?

Z ustaleń stacji Polsat News wynika, że w nowym prezydium Sejmu zasiadać będzie pięciu wicemarszałków. Dwa stanowiska trafią do Koalicji Obywatelskiej, po jednym otrzymają PiS, Trzecia Droga i Nowa Lewica. Co ważne, w prezydium Sejmu zbraknie przedstawiciela Konfederacji. Wcześniej nieoficjalnie mówiło się o sześciu wicemarszałkach. Na razie żadne ugrupowanie polityczne nie podało, kto będzie ich przedstawicielem w prezydium 10. kadencji Sejmu. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, Konfederacja miała desygnować na to stanowisko Krzysztofa Bosaka.

W kończącej się kadencji Sejmu wicemarszałkami byli: Małgorzata Gosiewska i Ryszard Terlecki (PiS), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Włodzimierz Czarzasty (Lewica) oraz Piotr Zgorzelski (PSL – Koalicja Polska).

Wybór marszałka i wicemarszałków

Marszałka oraz wicemarszałków Sejmu wybiera się na pierwszym posiedzeniu izby. Kandydata na wicemarszałka może zgłosić grupa co najmniej 15 posłów. Każdy parlamentarzysta może poprzeć tylko jedną osobę. Wicemarszałka Sejmu wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności minimum 230 deputowanych.

Zgodnie ze zwyczajem, swoich wicemarszałków mają kluby parlamentarne, ale oficjalnie taki wymóg nie istnieje. Konfederacja nie będzie posiadać klubu parlamentarnego, tylko klub poselski, ponieważ nie ma swojego przedstawiciela w Senacie.

Pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada.

