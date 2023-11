Nowy szef klubu parlamentarnego PiS. Jest decyzja

– Klub PiS zdecydował, że szefem klubu zostanie Mariusz Błaszczak, kandydatem na marszałka Sejmu będzie Elżbieta Witek, kandydatem na marszałka Senatu Marek Pęk – przekazał rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Jeżeli Witek nie uzyska większości, to będzie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. To samo dotyczy Pęka w Senacie.

Kandydatura Witek

Opozycja twierdzi, że Elżbieta Witek jako dotychczasowy marszałek izby łamała jej regulamin oraz dobre obyczaje. Z tego powodu nie zasługuje, aby ponownie znalazła się w prezydium Sejmu.

Prezes PiS został zapytany o to, co zrobi Zjednoczona Prawica, jeżeli nowa większość sejmowa nie zgodzi się na kandydaturę Witek. – Nie będziemy zgłaszać nikogo innego niż Elżbietę Witek. To jest przedsięwzięcie całkowicie niezgodne z dotychczas stosowaną praktyką. Nie pogodzimy się z taką sytuacją – odpowiedział Jarosław Kaczyński.

Nowy szef klubu PiS

– Będę łączył funkcje szefa MON i szefa klubu PiS – zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szefem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji był Ryszard Terlecki, który jednocześnie sprawował funkcję wicemarszałka Sejmu.

Inauguracja Sejmu

W poniedziałek posłowie wybrani w wyborach parlamentarnych 15 października złożą ślubowanie, a także podejmą pierwsze ważne decyzje, takie jak wybór marszałka i wicemarszałków Sejmu. Najprawdopodobniej kandydatem sejmowej większości na stanowisko marszałka będzie lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu prezes Rady Ministrów jest zobowiązany do złożenia dymisji rządu. – Pan premier Morawiecki zdecydował, że dymisję będzie składał na moje ręce, a nie nowo wybranego marszałka Sejmu – poinformował marszałek senior Marek Sawicki w rozmowie z Radiem Zet.

