Dziennikarka TVN rozmawiała z posłem Polski 2050. Odeszła, gdy tylko pojawił się Tusk

Stacja TVN24 pokazywała rozmowę, jaką na korytarzu sejmowym przeprowadziła z posłem Polski 2050 Michałem Kobosko dziennikarka. Polityk mówił o zmianach w komisji ds. służb specjalnych. – Chcemy w sposób znaczący podnieść jej jakość – wskazał Kobosko. Jednak w tym momencie na korytarzu zrobiło się tłoczno. Okazało się, że to dlatego, iż przechodził tamtędy szef PO Donald Tusk.

Reporterka TVN24 bez słowa odeszła od parlamentarzysty Polski 2050, aby pójść za Tuskiem. – Panie premierze, czym będzie zajmowała się komisja ds. służb specjalnych w pierwszej kolejności? – dopytywała. "Premier Tusk powiedział, że nic nie powie, po czym zamknięto drzwi przed mikrofonami" – przekazał dziennikarz WP Patryk Słowik, który udostępnił na portalu X krótkie nagranie ukazujące całą sytuację. "Biedny porzucony Michał kobosko:(" – skomentował Słowik.

Wpadka Tuska w Sejmie. Ujawnił PIN do telefonu

Szef PO Donald Tusk zaliczył poważną wpadkę podczas inauguracji Sejmu X kadencji. Chodzi o PIN do telefonu komórkowego. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 12. Otworzył je Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, wskazany przez prezydenta na marszałka seniora. Posłowie złożyli ślubowanie. Wybrano także nowego marszałka Sejmu, którym został lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jego rywalką była Elżbieta Witek z PiS.

Całą uroczystość relacjonowały wszystkie największe stacje telewizyjne. Na sejmowej sali posiedzeń rozstawiono wiele kamer tak, aby uchwycić wszystko, co najważniejsze. Media z wielką uwagą przypatrywały się liderom poszczególnych formacji, wśród nich Donaldowi Tuskowi. W pewnym momencie polityk postanowił odblokować swój telefon. Zrobił to wpisując 6-cyfrowy kod PIN, co zostało zarejestrowane przez kamery. Tym samym ujawnił, jakim kodem zabezpiecza swoją komórkę.

