Rozdawnictwo 2.0 czas zacząć!

A nawet – niż dwa rządy Morawieckiego, ponieważ – jak pamiętamy – były dwa takie gabinety, jeden lepszy od drugiego.

A zatem zupełnie nic nie wiadomo o tym, żeby rząd Tuska planował rozdawać mniej pieniędzy podatników niż dwa rządy Morawieckiego, któremu zapewne trzeciego rządu sformować się nie uda i który – jak niesie wieść – w imieniu PiS miałby po przejściu do opozycji pilnować premiera Tuska, żeby ten wywiązywał się ze swoich zobowiązań rozdawniczych co do joty.