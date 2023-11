Nowa posada Gowina. "Blisko polityki"

Jarosław Gowin, były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a także były minister w rządach Platformy Obywatelskiej, został zatrudniony w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – ustalił portal gazeta.pl. Gowin pełni funkcję doradcy rzecznika, Adama Abramowicza.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma za zadanie ochronę interesów mikro, małych oraz średnich firm. Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Rzecznik powoływany jest na 6-letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Obecnie stanowisko to piastuje były poseł PiS Adam Abramowicz. Wielokrotnie podejmował interwencje dot. m.in. zamykania biznesów w trakcie pandemii COVID-19.

Trudna droga polityczna Gowina

W listopadzie listopada 2015 Jarosław Gowin objął urzędy wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Beaty Szydło. W roku 2017 ogłosił utworzenie na bazie głównie Polski Razem nowego ugrupowania pod nazwą Porozumienie.

W grudniu 2017 został ponownie powołany na urzędy wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego. W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. Ponownie objął dotychczasowe stanowiska rządowe, wchodząc w skład drugiego gabinetu dotychczasowego premiera.

Na początku kwietnia 2020, w okresie sporów co do możliwości i sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w obliczu pandemii COVID-19, podał się do dymisji z zajmowanych stanowisk w rządzie.

6 października 2020 Jarosław Gowin powrócił do rządu – prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał go na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Jednak konflikt między Porozumieniem a PiS narastał.

W sierpniu 2021 premier Mateusz Morawiecki złożył do prezydenta wniosek o odwołanie Jarosława Gowina z zajmowanych stanowisk rządowych, co prezydent uczynił. Kierowana przez niego partia ogłosiła opuszczenie koalicji rządowej.

Pod koniec listopada 2021 w wyniku depresji trafił do szpitala. W związku z tym zawiesił czasowo aktywność publiczną.

W grudniu 2022 r. Jarosław Gowin zrezygnował z bycia prezesem partii Porozumienie. – Byłem inicjatorem powstania Porozumienia. To był wielki zaszczyt być prezesem partii składającej się z ludzi takich, jak wy. Nadchodzi czas zmian, czas na nowe przywództwo – mówił wtedy.

