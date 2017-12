Poseł PiS: Tusk stanie przed komisją ds. Amber Gold w 2018 r.

– Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącym roku dojdziemy do tego momentu, kiedy świadkiem przed komisją będzie były premier Donald Tusk. Teraz kontynuujemy wyjaśnianie działań służb specjalnych, a następnie będziemy wyjaśniać kwestie odpowiedzialności i działań ze strony Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Finansów w kontekście Amber Gold. Po tym dojdziemy z pewnością do kluczowego świadka, czyli właśnie Donalda Tuska – mówił portalowi niezalezna.pl poseł PiS-u.

Polityk ocenił, że Komisja zrobiła w ciągu ostatnich 12 miesięcy duże postępy. Zdaniem Krajewskiego Komisja pokazała Polakom, jak działało „państwo Platformy”.

– Możemy mówić o naprawdę efektywnej pracy komisji śledczej, ze względu na to, że naszym celem jest przywrócenie zaufania do instytucji państwowych, bo aby zbudować prawne i silne i państwo, które jest w stanie zareagować na takie zagrożenia jak Amber Gold, musimy mieć solidne fundamenty. I temu służy nasza skrupulatna praca, która też niewątpliwie wielu Polakom pokazuje, jak funkcjonowało państwo Platformy Obywatelskiej. Z wielu przesłuchań świadków można było dowiedzieć się o skali zaniedbań i zaniechań, jeśli chodzi o sprawę Amber Gold i pana Marcina P. – tłumaczył polityk.