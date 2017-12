Kukiz uderza w Morawieckich. "Jeśli Młodemu Morawieckiemu braknie Ukraińców to Stary sprowadzi Arabów"

Paweł Kukiz w ostrych słowach odniósł się do premiera Mateusza Morawieckiego oraz jego ojca – Kornela. Lider ugrupowania Kukiz’15 skrytykował politykę migracyjną polskich władz oraz wskazał, że rząd zamiast starać się skłonić polską emigrację do powrotu do kraju, to sprowadza do Polski Ukraińców.

„Dwa miliony Polaków zostało wypędzonych z Ojczyzny bandyckimi podatkami pobieranymi na utrzymanie establishmentu (bo przecież nie na opiekę zdrowotną dla Obywateli)...

Ale nie martwmy się! Wszystko można uzupełnić. Wystarczy posłuchać Pana Premiera Morawieckiego i sprowadzać do Polski Ukraińców. Jeden milion już jest a drugi wkrótce nadjedzie i to jako... Polacy! Bo nie ma obecnie żadnego problemu, by Kartę Polaka dostał na Ukrainie każdy. Nawet rodowity Rosjanin. Wystarczy parę hrywien” – napisał na Facebooku.

Kukiz wskazał, że Kartę Polaka można obecnie dostać bez żadnego problemu.

„Oto treść jednego z dziesiątek ukraińskich ogłoszeń: «Карта Поляка, без корней, без собеседования» - w tłumaczeniu: «Karta Polaka, bez korzeni, bez wywiadu»”

Kukiz nawiązał również do głośnych słów Kornela Morawieckiego dotyczących sprowadzenia 7 tys. imigrantów z Bliskiego Wschodu. Kukiz stwierdził, że jeżeli premierowi Morawieckiemu „zabraknie” Ukraińców, to jego ojciec sprowadzi Arabów.

Czytaj także:

Morawiecki: Sprzeciwiamy się koncepcji mechanizmu relokacji