Lubnauer: Oczekujemy jak najszybszej dymisji Radziwiłła

Od początku stycznia w wielu szpitalach grafik lekarzy już jest wyjątkowo napięty z powodu protestu lekarzy rezydentów, a problemy kadrowe będą się tylko pogarszać. W całym kraju klauzulę opt-out wypowiedziało dotychczas kilka tysięcy lekarzy, co oznacza, że nie będą oni pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo tak jak dotychczas.

Minister chowa głowę w piasek?

– Nowoczesna już w październiku próbowała wymóc na ministrze Radziwille informację nt. Zagrożenia wynikającego z chęci wypowiadania klauzuli opt-out przez lekarzy. Nie uzyskaliśmy odpowiedniej odpowiedzi – mówiła Lubnauer. – Nowoczesna złożyła też projekt ustawy ws. wynagrodzeń lekarzy rezydentów, oczywiście przepadł on w zamrażarce marszałka Kuchcińskiego. Kiedy lekarze rezydenci kończyli swój strajk i zapowiadali co zrobią, mówiliśmy że nas, pacjentów czeka pewna katastrofa, wręcz armagedon – dodała szefowa Nowoczesnej.

– Styczeń przyszedł, rezydenci zaczynają realizować swoje obietnice, natomiast w dalszym ciągu minister Radziwiłł nic z tym nie robi, chowa głowę w piasek. Chciałabym go zapytać, czy naprawdę chce żeby Polaków leczyli rezydenci którzy mają oczy na zapałki, którzy pracują po więcej niż 48 godzin tygodniowo regularnie? Czy on uważa że metodą rozwiązywania problemów jest udawanie że problemu nie ma? My oczekujemy od premiera Morawieckiego tego żeby jak najszybciej zdymisjonował ministra Radziwiłła bo to minister który najzwyczajniej w świecie nie ma żadnego pomysłu na ochronę zdrowia. Jest to minister który zagraża bezpieczeństwu wszystkich pacjentów – tłumaczyła posłanka.