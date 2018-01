W Polsce wciąż istnieje tendencja do oceniania przestępczości raczej z perspektywy sprawcy niż ofiary. Stąd kontrowersje wokół upublicznienia rejestru pedofilów i brutalnych gwałcicieli, gdy tymczasem to właśnie powszechny dostęp do spisu okazał się skutecznym środkiem bezpieczeństwa - ocenia Łukasz Zboralski.