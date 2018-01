Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Gawłowskiemu u marszałka Sejmu

Gawłowski jest Sekretarzem Generalnym Platformy Obywatelskiej i posłem PO. 21 grudnia o godzinie 6 rano agenci CBA i prokurator weszli do mieszkania polityka, jak podaje prokuratura, miało to związek z podejrzeniem przyjęcia przez posła łapówek o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych w czasie, kiedy pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Śledczy zamierzają postawić politykowi pięć zarzutów, z czego trzy o charakterze korupcyjnym.

Sam poseł stwierdził, że nie będzie "chował się" za immunitetem, a prokuratura potwierdzała, że złożyła wniosek o uchylenie immunitetu.

Centrum Informacyjne Sejmu potwierdza

– Ja nie znam zarzutów, nie wiem do dziś o co chodzi. Nie mam zamiaru ukrywać się za immunitetem – mówił dzisiaj na konferencji prasowej Stanisław Gawłowski. Polityk PO stwierdził też, że akcja policyjna przeprowadzona względem niego 2 tygodnie temu miała charakter polityczny. Polityk uznał, że za sprawą przeszukania jego domu stoi Joachim Brudziński, który posłużył się służbami, aby pokonać przeciwnika politycznego. Radio Szczecin dowiedziało się też nieoficjalnie, że działacz PO zdecydował się zaskarżyć do sądu działania Prokuratury Krajowej.

Tymczasem kilka godzin po konferencji posła, Centrum Informacyjne Sejmu (CIS) potwierdziło, że do Marszałka Sejmu wpłynął wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Gawłowskiego.

Jak czytamy na stronie CIS, taki dokument musi spełniać szereg wymogów formalnych, opisanych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora i z tego względu wniosek – przed nadaniem biegu – jest opiniowany przez służby prawne Kancelarii Sejmu. W przypadku wniosku dotyczącego posła Gawłowskiego czynności te zostały zakończone 4 stycznia.

Przedmiotowy wniosek zostanie teraz skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Jednocześnie o treści wniosku zostanie zawiadomiony parlamentarzysta, którego wniosek dotyczy – procedura ta wynika z art. 7c ust. 1b ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

CBA w domu posła, partia broni Gawłowskiego

– Doszło do sytuacji kiedy upolityczniona prokuratura uderza w posłów opozycji, próbując przykryć afery korupcyjne PiS, senatora Koguta, przykryć atak na niezależne sądy, niezawisłe sądy, przykryć wyprowadzanie Polski z Europy przez PiS co skutkuje uruchomieniem art. 7 traktatu akcesyjnego – komentował sprawę w połowie grudnia przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann.

