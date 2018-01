Kamil Stoch wygrywa w Innsbrucku. Gratulacje od prezydenta

Na podium trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku stanęli Kamil Stoch, Daniel Andre Tande i Andreas Wellinger.

W sumie do konkursy przystąpiło siedmiu Polaków – poza Stochem, byli to Dawid Kubacki, Maciej Kot, Piotr Żyła, Stefan Hula, Jakub Wolny i 17-letni Tomasz Pilch. Polacy bez problemu przeszli przez kwalifikacje, ale do drugiej tury nie awansował już Tomasz Pilch.

Ostatecznie Kamil Stoch zajął pierwsze miejsce, Kubacki czwarte miejsce, Hula ósme miejsce, Kot 20 miejsce, Wolny 25 miejsce.