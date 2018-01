Winnicki pisze do MON. Pyta o "dopuszczenie dewiantów do służby w Wojsku Polskim"

Jak informował w ostatnim czasie serwis Defence24.pl, Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt zmian w przepisach, zgodnie z którymi transseksualizm nie będzie już powodem do stwierdzenia niezdolności do służby wojskowej.

Dokument opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji to projekt nowego rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Miałoby ono zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2004 roku. W uzasadnieniu projektu wskazano, że dostosowuje on przepisy do wytycznych raportu na temat Polski przygotowanego przez jeden z organów Rady Europy – Europejską Komisję przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI).

Czytaj także:

Projekt MON: Transseksualiści będą mogli służyć w wojsku

W reakcji na te "bulwersujące" doniesienia, prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki zwrócił się do Ministerstwa Obrony Narodowej. W swojej interpelacji "w sprawie dopuszczenia dewiantów do służby w Wojsku Polskim" prosi Antoniego Macierewicza o odpowiedź na następujące pytania:

a) Czy popiera Pan Minister projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem w brzmieniu podanym przez Rządowe Centrum Legislacji?

b) Kto w MON jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu ww. rozporządzenia? Proszę o podanie imion oraz nazwisk osób przygotowujących dokument oraz osobę odpowiadającą za nadzór nad odpowiednim pionem w kierownictwie MON.

c) Czy według Pana Ministra kandydaci na żołnierzy powinni cieszyć się dobrym zdrowiem psychicznym oraz fizycznym?

d) Czy MON planuje wcielać w życie zalecenia ECRI i umożliwiać osobom z poważnymi zaburzeniami psychicznymi służbę w Wojsku Polskim?