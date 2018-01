Wiceszef MSZ: Tusk ma złą wolę. Sprawia wrażenie, jakby się modlił o Polexit

Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych, stwierdził, że Donald Tusk insynuując, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do Polexitu daje wyraz złej woli oraz „całkowicie fałszywej troski”. Jego zdaniem takie zagranie szefa Rady Europejskiej świadczy jedynie o jego planach dotyczących powrotu do polskiej polityki. – Żeby to opowiadał polityk z bardzo, bardzo dalekiego kraju np. z najdalszych zakątków Peru, to zrozumiałbym taką pomyłkę, ale przewodniczący Tusk wie co się dzieje w Polsce. Jest zaangażowany w sprawy krajowe ostatnio nawet bardziej niż powinien – mówił polityk.

Szymański podkreślił, że tezy stawiane przez Tuska dotyczące rzekomych planów PiS-u w kwestii wyjścia z Unii Europejskiej są „absurdalne”. Jego zdaniem takie słowa sprawiają wrażenie, „jakby ktoś modlił się o to, by taka perspektywa się pojawiła”. Zdaniem Szymańskiego, gdyby takie tezy znalazły potwierdzenie w rzeczywistości, to Tusk miałby dzięki temu łatwiejszą pozycję polityczną w kraju. – Tusk powinien doskonale rozumieć, z punktu widzenia i Warszawy i Brukseli, że Warszawa jest zaangażowana nie tylko w kwestie budżetu. Jest zaangażowana w kwestie polityki obronnej, bezpieczeństwa, wspólnego rynku. Jest głównym krajem który walczy o przyszłość wspólnego rynku dla nas wszystkich, nie tylko dla Polski. Stawianie takich tez jest dowodem – myślę – złej woli i całkowicie fałszywej troski – zapewniał Szymański. Wiceminister odniósł się również do słów Tuska, zgodnie z którymi polski rząd ma coraz więcej wspólnego z putinowską Rosją. Szymański podkreślił, że Polska jest krajem założycielskim współpracy strukturalnej w dziedzinie polityki obronnej Unii Europejskiej. – Nie sądzę, żeby to było zgodne z oczekiwaniami Władimira Putina - argumentował Szymański – mówił na antenie TVN24. Czytaj także:

