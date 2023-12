Zmiana kadrowa w Wojsku Polskim. Nowy szef ważnej jednostki organizacyjnej

Decyzją nowego szefa MON nastąpi zmiana na stanowisku szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej.

Arkadiusz Widła szefem IKW

Jak czytamy w komunikacie MON, "generał broni Krzysztof Radomski został zwolniony z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 18 grudnia 2023 roku przeniesiony do dyspozycji Dyrektora Departamentu Kadr MON oraz skierowany do wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego".

Jednocześnie zapadła decyzja o powołaniu na stanowisko szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej pułkownika Arkadiusza Widły.

Inspektorat Kontroli Wojskowej jest organem sprawującym kontrolę dowództwami i jednostkami organizacyjnymi resortu. Wykonuje zadania związane z kontrolą wewnętrzną i zewnętrzną, a także prowadzi dochodzenia w sprawach związanych z naruszeniem prawa w siłach zbrojnych. Określany jest jako odpowiednik cywilnej Najwyższej Izby Kontroli.

Nowe kierownictwo MON

W ubiegłym tygodniu Mariusz Błaszczak oficjalnie przekazał obowiązki szefa MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław wręczył następnie nominacje Cezaremu Tomczykowi i Pawłowi Bejdzie na stanowiska sekretarzy stanu w MON. Zdjęcia z uroczystości z ministrem i nowymi sekretarzami stanu zostały opublikowane w mediach społecznościowych.

Paweł Bejda jest posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zajmował się wcześniej tematyką obronności, m.in w Komisji Obrony Narodowej. W latach 2012–2014 był z kolei wicewojewodą łódzkim.

Cezary Tomczyk to poseł Koalicji Obywatelskiej, który w ostatniej kadencji parlamentu także zasiadał w sejmowej komisji ds. obrony.

Podkomisja smoleńska Macierewicza rozwiązana

W piątek Ministerstwo Obrony narodowej wydało komunikat, w którym poinformowano, że minister Władysław Kosiniak-Kamysz "podpisał decyzję, parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka, o uchyleniu decyzji powołującej Podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154, katastrofy, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r".

Podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższego poniedziałku, 18 grudnia 2023 r. zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji.

