Żakowski wściekły na Kazika. "To jest właśnie objaw takiego ćwierćinteligenckiego paplania"

– Nie czytam gazet i nie oglądam telewizji. Nie opiewam sukcesów dobrej zmiany, ale nie widzę by pozycja Polski, by sytuacja tutaj była dużo gorsza niż za poprzedniej władzy – stwierdził w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Kazik Staszewski. Słowa te wyraźnie zdenerwowały Jacka Żakowskiego, który nie szczędzi krytyki muzykowi.

Do tej wypowiedzi publicysta odniósł się na antenie TOK FM. – No do jasnej cholery, Kaziu kochany, skąd ty masz to wiedzieć, gdzie ty masz to wiedzieć, jak nie oglądasz telewizji i nie czytasz gazet. Przepraszam cię bardzo, w zieleniaku tę pozycję Polski zbadasz? W toalecie się przekonasz, czy w Polsce jest dużo lepiej czy gorzej niż za poprzedniej władzy? – pytał zdenerwowany Żakowski.

Publicysta ocenił, że jest to "objaw takiego ćwierćinteligenckiego paplania, którego skutki, jak się umocnią w polityce, mogą być straszne". – Apeluje do ludzi show-biznesu, na których patrzymy z zainteresowaniem, po których moglibyśmy się czegoś spodziewać, zastanawiające się nad tym, co mówicie, niektórzy was traktują poważnie, to może mieć poważne skutki – skwitował.

Czytaj także:

Zarzucają mu, że nie alarmuje o zagrożonej demokracji. Kazik Staszewski odpowiada