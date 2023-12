Zmiany w Polskim Radiu 24. Krzysztof Świątek odwołany

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dziś prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu opublikowanym w środę.

Zmiany w Polskim Radiu

Na czele nowego zarządu Polskiego Radia stanął Paweł Majcher, były wiceprezes Polskiego Radia, ale również były rzecznik i szef gabinetu politycznego ówczesnego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Dotarliśmy do pierwszego e-maila, jaki Majcher, wraz z Juliuszem Kaszyńskim wysłali do dziennikarzy i pracowników Polskiego Radia. Tymczasem prezes zarządu Polskiego Radia zaprzecza, jakoby złożyła lub podpisała rezygnację z pełnionej funkcji. "Stanowczo zaprzeczam, jakobym podpisała lub złożyła rezygnację z funkcji prezesa. Po wtargnięciu do mojego gabinetu przez liczną grupę osób powołujących się na decyzję ministra KiDN zostałam zmuszona do opuszczenia gabinetu" – napisała prezes zarządu Polskiego Radia Agnieszka Kamińska na portalu X.

Portal DoRzeczy.pl ustalił nieoficjalnie, że został już odwołany dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek. Wkrótce więcej informacji.

