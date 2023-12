Znani dziennikarze sportowi stracą pracę? Nowy szef TVP Sport zabrał głos

Były rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski został nowym dyrektorem TVP Sport. Przez 11 lat Kwiatkowski odpowiadał za relacje z mediami polskiej reprezentacji piłkarskiej oraz PZPN. Niedawno Związek zerwał współpracę. Okazuje się, że Kwiatkowski szybko znalazł nową pracę.

W tym kontekście pojawiają się pytania o przyszły kształt sportowej redakcji TVP. "Według docierających do nas informacji niepewny jest los kilku dziennikarzy redakcji sportowej, którzy prowadzili programy informacyjne czy rozrywkowe" – podał portal sport.pl.

"Super Express" informował, że prawdopodobnie nie przedłużono kontraktu z Rafałem Patyrą (prowadzący "Teleexpress"). W podobnej sytuacji może być Maciej Kurzajewski ("Pytanie na śniadanie") czy Przemysław Babiarz ("Va Bank"). "Z tym że ci dwaj ostatni mogą pożegnać się z rozrywkowymi programami, ale niekoniecznie z pracą w sporcie. Do sportowej redakcji na dobre powraca Dariusz Szpakowski, który ostatnimi miesiącami tylko z nią współpracował w roli eksperta" – czytamy.

Nowy dyrektor kanału TVP Sport Jakub Kwiatkowski swoją umowę podpisał w piątek po południu. Pytano o roszady personalne, nie chce mówić o szczegółach. "Na razie o szczegółach w tym personaliach nie chciałbym się wypowiadać" – powiedział.

"Zostałem doceniony za to, co robiłem do tej pory. Dostałem ofertę i od razu ją przyjąłem. Pracę zacząłem dziś, Wiadomo, że za chwilę najważniejsze będą dla nas igrzyska olimpijskie i Euro 2024. Mam nadzieję, że z polską kadrą. Chciałbym też, by do TVP udało się wreszcie ściągnąć Ekstraklasę" – przekazał Kwiatkowski.

Sienkiewicz wchodzi do mediów publicznych

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał w środę prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2).

Wielu ekspertów przekonuje, że zmiany te są wprowadzane niezgodnie z prawem. Krytyczny głos w sprawie zabrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ponadto posłowie PiS przeprowadzają liczne kontrole poselskie w mediach, które są w trakcie przejmowania przez nową władzę. Od wielu godzin politycy tej formacji przebywają w siedzibie PAP, gdzie prowadzą kontrolę poselską.

